Про це повідомляє Euronews.

"Це скандально і неприйнятно, що OTP Bank було включено до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це разюче. Це обурливо. Це скандал", - сказав Сійярто.

Очільник МЗС Угорщини заявив, що діяльність фінустанови відповідає міжнародним стандартам і законам.

"Я чітко дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що нам дуже важко навіть вступити в переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP є в цьому українському списку. Вимагаємо від українців вилучити OTP зі списку!" - сказав Сійярто.