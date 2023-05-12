Угорщина погрожує заблокувати санкції ЄС, поки Україна не виключить OTP Bank зі списку спонсорів війни
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ
Про це повідомляє Euronews.
"Це скандально і неприйнятно, що OTP Bank було включено до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це разюче. Це обурливо. Це скандал", - сказав Сійярто.
Очільник МЗС Угорщини заявив, що діяльність фінустанови відповідає міжнародним стандартам і законам.
"Я чітко дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що нам дуже важко навіть вступити в переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP є в цьому українському списку. Вимагаємо від українців вилучити OTP зі списку!" - сказав Сійярто.
- Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".
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