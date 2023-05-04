Про це інформує пресслужба НАЗК.

"OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1 850 населених пунктах держави-терориста, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з санкціями Заходу та намагається їх обійти", - пише відомство.

Угорський OTP Bank є одним з провідних банків на російському ринку фінансових послуг і має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

Банк займає 2 місце на ринку надання кредитів в пунктах продажу товарів з часткою цього ринку 15,3%, а також займає восьме місце в Росії на ринку кредитних карт.

Російський ОТП отримав у 2020 році 113 млн рублів прибутку та сплатив до бюджету країни-агресора колосальну суму - близько 190 млн рублів лише податку на прибуток.

Як стало відомо у ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування військовим РФ. Росіяни, призвані на службу та їхні сім’ї можуть подати заяву на відстрочку платежів за кредитами. Банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звану "ЛДНР".

4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання "ЛДНР".