НАЗК внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність в РФ
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та визнання "ЛДНР"
Про це інформує пресслужба НАЗК.
"OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1 850 населених пунктах держави-терориста, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з санкціями Заходу та намагається їх обійти", - пише відомство.
Угорський OTP Bank є одним з провідних банків на російському ринку фінансових послуг і має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.
Банк займає 2 місце на ринку надання кредитів в пунктах продажу товарів з часткою цього ринку 15,3%, а також займає восьме місце в Росії на ринку кредитних карт.
Російський ОТП отримав у 2020 році 113 млн рублів прибутку та сплатив до бюджету країни-агресора колосальну суму - близько 190 млн рублів лише податку на прибуток.
Як стало відомо у ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування військовим РФ. Росіяни, призвані на службу та їхні сім’ї можуть подати заяву на відстрочку платежів за кредитами. Банки посилаються на закон РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ, фактично визнаючи так звану "ЛДНР".
4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання "ЛДНР".
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" у перелік міжнародних спонсорів війни Росії в Україні.
- А ще НАЗК внесло Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни, адже компанія продовжує працювати в Росії.
- 23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.
- 13 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною такого рішення стало те, що компанія не пішла з російського ринку і досі залишається там лідером з продажу смартфонів.
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