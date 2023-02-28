НАЗК внесло Metro до переліку міжнародних спонсорів війни

Про це пишуть на сайті НАЗК.

"Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що окрім бізнесу у сфері ритейлу, інтереси керівництва Metro пов’язані зі стратегічними галузями економіки Росії, а саме нафтогазовою та банківською. Це впливає на підтримку війни проти України.

Журналістські розслідування доводять, що ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure, який володіє 49% Eustream, компанія керівна газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

Також про це свідчить прийняття Metro карток "Мір", проєкту Сбербанку, та реалізація нових проєктів у РФ, зокрема мережа продуктових магазинів "Фасоль".

"Дослідники діяльності компанії у РФ також звернули увагу на участь Metro в "ідеологічних" російських ініціативах. Так, наприкінці 2022 року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа Metro у РФ торгує "кувалдами Вагнера". Це той самий "атрибут вагнерівців", що набув умовної популярності у РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК, які повернулися з українського полону", - пише пресслужба.

У НАЗК підкреслили, що таким чином мережа демонструє лояльність до Росії в час її війни в Україні.

Пресслужба пояснила, що хоче аби компаніям було соромно співпрацювати із Росією і ті закривали свій бізнес там.

Компанії, які включені до переліку міжнародних спонсорів війни вносяться до бази даних World-Check - бази даних осіб і організацій із підвищеним ризиком. Її використовують в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.Тому внесення до бази має вплинути на репутацію компанії.