НАЗК внесло французьку корпорацію "Ашан" у перелік міжнародних спонсорів війни РФ в Україні
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" у перелік міжнародних спонсорів війни Росії в Україні
Про це інформує НАЗК.
Корпорація представлена в багатьох країнах світу та є однією з найбільших операторів роздрібних мереж, мережі продуктових гіпермаркетів "Ашан". Після 24 лютого 2022 року компанія не закрила свій бізнес в Росії, чим продовжила фінансувати державу-спонсора тероризму.
"Для Ашану Росія є другим за значущістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський Ашан сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків Су-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр" або 477 тисяч автоматів АК-74", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
Журналісти The Insider, Le Monde і Bellingcat з'ясували, що від початку повномасштабної війни російська дочірня компанія Ашану постачала під виглядом "гуманітарної допомоги" товари військовим ворога на тимчасово окуповані території України, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в російській федерації.
"Ми не можемо дозволити, щоби Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни", - додав Новіков.
- Зазначимо, що 26 березня генеральний директор Ашану Ів Клод повідомив, що компанія не піде з російського ринку. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан" та інші торговельні мережі, які продовжують діяльність у РФ.
- Пізніше Ашан.Україна заявила, що французькі власники більше не фінансуватимуть свій бізнес у РФ: російський офіс спростував це твердження.
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