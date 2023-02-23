Про це інформує НАЗК.

Корпорація представлена в багатьох країнах світу та є однією з найбільших операторів роздрібних мереж, мережі продуктових гіпермаркетів "Ашан". Після 24 лютого 2022 року компанія не закрила свій бізнес в Росії, чим продовжила фінансувати державу-спонсора тероризму.

"Для Ашану Росія є другим за значущістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський Ашан сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків Су-25, 42 танків, 222 ракет "Калібр" або 477 тисяч автоматів АК-74", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Журналісти The Insider, Le Monde і Bellingcat з'ясували, що від початку повномасштабної війни російська дочірня компанія Ашану постачала під виглядом "гуманітарної допомоги" товари військовим ворога на тимчасово окуповані території України, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в російській федерації.