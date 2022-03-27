Про це заявив генеральний директор "Ашану" Ів Клод, - інформує Еспресо.TV.



"Найважливіше для нас – це зберегти наших співробітників і забезпечити нашу основну місію – годувати населення цих двох країн (України та Росії. - Ред.). У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий припустити громадську думку, яка з нами не погоджується. Нас легко критикувати, але ми тут, ми бачимо себе і діємо на користь мирного населення", - сказав Клод.

Нагадаємо, Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні".

Хакери Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin і Decathlon.