Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні"

Про це Кулеба написав у twitter.

Глава МЗС України закликав всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати компанії AUCHAN France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon, які відмовилися залишати російський ринок.

"Відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір на користь подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання кривавих прибутків. Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати AUCHAN France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon", - написав Кулеба.



Нагадаємо, 24 березня хакери Anonymous зламали сайти "Ашан" та інших компаній, які відмовилися виходити з ринку РФ попри її війну проти України.

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