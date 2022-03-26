Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан" та інші торговельні мережі, які продовжують діяльність у РФ
Про це Кулеба написав у twitter.
Глава МЗС України закликав всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати компанії AUCHAN France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon, які відмовилися залишати російський ринок.
"Відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір на користь подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання кривавих прибутків. Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати AUCHAN France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, 24 березня хакери Anonymous зламали сайти "Ашан" та інших компаній, які відмовилися виходити з ринку РФ попри її війну проти України.
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