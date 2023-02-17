Про це мовиться в спільному розслідуванні The Insider, Le Monde і Bellingcat.Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення мережа супермаркетів "Ашан" у РФ постачала низку товарів для російських військовослужбовців на фронті. Це відбувалося під виглядом "гуманітарної допомоги". Так, "гумдопомога" складалася із залишкових товарів на складах компанії та тих, що зібрали волонтери. А подекуди постачання організовувалося за сприяння місцевої влади.

"Згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції і призвести до відходу компанії з російського ринку (який для "Ашану", що має в Росії 230 магазинів, становить 10% від обороту, тобто близько €3,2 млрд на рік)", - мовиться в тексті розслідування.

Прикметно, що зокрема компанія сприяла мобілізації своїх робітників: збиралися дані про співробітників та передавалися до військкоматів. А після оголошення мобілізації "Ашан" допомагав виконувати "норму" з кількості призовників: чоловікам вручали повістки та пропонували звільнитися.

На цю інформацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що обговорить діяльність "Ашану" в Росії зі своїм французьким колегою.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати Auchan за те, що він не вийшов з Росії та припинив фінансування воєнних злочинів. Однак реальність виявляється набагато гіршою: "Ашан" перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з французьким колегою", - написав він у твіттері.

Мережа Ашан в Україні виступила з вимогою пояснень від французького офісу:

"Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки.Ми терміново звернулись до офісу у Франції. Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію", - мовиться у зверненні.