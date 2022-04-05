"Ашан" більше не інвестуватиме гроші у свій бізнес в Росії

Про це повідомляє Ашан.Україна.

"Із перших днів війни компанія Ашан Україна засудила збройну агресію росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів – головний офіс прийняв рішення: згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ", - йдеться у повідомленні.

Мережа супермаркетів також пояснила, які фактичні наслідки це матиме для їх бізнесу в Росії:

- Не будуть відкриватись нові магазин;

- Не будуть ремонтуватися існуючі магазини;

- Не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проектів;

- Не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо;

- Не будуть постачатися імпортні товари в рф – а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Ашан.Україна повідомляє, що магазини цієї мережі вже зараз збиткові в РФ.

"Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства", - йдеться у пресрелізі.

Зазначимо, що 26 березня генеральний директор "Ашану" Ів Клод повідомив, що компанія не піде з російського ринку. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан" та інші торговельні мережі, які продовжують діяльність у РФ

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