"Ашан" більше не інвестуватиме гроші у свій бізнес в Росії
Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів "Ашан" згортає інвестиції та припиняє поставки в РФ
Про це повідомляє Ашан.Україна.
"Із перших днів війни компанія Ашан Україна засудила збройну агресію росії. Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів – головний офіс прийняв рішення: згорнути інвестиції та припинити поставки в РФ", - йдеться у повідомленні.
Мережа супермаркетів також пояснила, які фактичні наслідки це матиме для їх бізнесу в Росії:
- Не будуть відкриватись нові магазин;
- Не будуть ремонтуватися існуючі магазини;
- Не буде здійснюватися підтримка ІТ-технологій та проектів;
- Не буде оновлюватись ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо;
- Не будуть постачатися імпортні товари в рф – а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.
Ашан.Україна повідомляє, що магазини цієї мережі вже зараз збиткові в РФ.
"Вищезазначені санкції призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків та високої вірогідності банкрутства", - йдеться у пресрелізі.
- Зазначимо, що 26 березня генеральний директор "Ашану" Ів Клод повідомив, що компанія не піде з російського ринку. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан" та інші торговельні мережі, які продовжують діяльність у РФ
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