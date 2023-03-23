Raiffeisen Bank International внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
В Агентстві зазначили, що підставою для внесення австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни стало продовження роботи банку на території країни-агресора. До того ж Raiffeisen визнав "ДНР" та "ЛНР".
"На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб’єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками", - заявили в НАЗК.
У відомстві зазначили, окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в РФ, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши €790 млн. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи.
Крім того, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.
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