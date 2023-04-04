Найбільша у світі база причетних до російської війни: НАЗК ідентифікувало 24 тис. спонсорів агресора
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб
Про це інформує голова НАЗК Олександр Новіков у етері телемарафону.
"Будь-яка іноземна компанія, яка продовжує працювати у Російській Федерації, спонсорує убивства українців. Національне агентство з перших днів війни на пропозицію Міністерства закордонних справ ідентифікує осіб причетних до російської війни. Ми створили найбільшу у світі базу осіб причетних до війни. Це 24 тисячі осіб. В Україні шляхом функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу у світовій історії кількість осіб", - каже очільник Національного агентства з питань запобігання корупції.
Новіков розповів, що окремою частиною проєкту є міжнародний реєстр спонсорів російської війни, до якого вносяться світові компанії, які досі працюють у Росії. Він автоматично індексується спеціальною базою "Війна та санкції", будь-який банк або відомство бачить, чи веде компанія соціально відповідальний бізнес, чи фінансує війну РФ в Україні.
"57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній. Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні", - додав очільник НАЗК.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" у перелік міжнародних спонсорів війни Росії в Україні.
- А ще НАЗК внесло Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни, адже компанія продовжує працювати в Росії.
- 23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії.
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