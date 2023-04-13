НАЗК внесло Xiaomi до переліку спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
Про це йдеться у відповідній заяві.
Причиною такого рішення стало те, що компанія не пішла з російського ринку і досі залишається там лідером з продажу смартфонів.
"З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій РФ. Поки росіяни бомбили мирні українські міста, Xiaomi встигла збільшити поставки у РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку ринку, у липні 2022 компанія разом з суббрендом POCO займали 42% російського ринку смартфонів.
"За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн дол. США. Це величезні кошти, з яких сплачуються не менш серйозні суми податків. Потім коштом цих самих податків утримується й російська армія, яка сьогодні вбиває українців", - пояснює НАЗК.
Агенство зазначає, що російський ринок є важливим для компанії, тому вона не покинула його, хоча й припинила маркетингову діяльність.
"Xiaomi зараз активно відновлює набір персоналу до своїх російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у Росії", - наголошує НАЗК.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.
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