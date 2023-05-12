Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Тепер Угорщина хоче виключити трьох осіб із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України", - написав він.

"До складу трійки входить начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов", - уточнив журналіст.

Варто зазначити, що при ухваленні кожного пакету санкцій ЄС Угорщина традиційно вимагає когось із нього виключити.