Угорщина вимагає виключити трьох людей із 11-го пакету санкцій проти РФ, – журналіст Йозвяк
Угорщина вимагає виключити трьох людей із 11-го пакету санкцій проти Росії, пропозиції щодо якого Єврокомісія передала країнам-членам Євросоюзу
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Тепер Угорщина хоче виключити трьох осіб із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України", - написав він.
"До складу трійки входить начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов", - уточнив журналіст.
Варто зазначити, що при ухваленні кожного пакету санкцій ЄС Угорщина традиційно вимагає когось із нього виключити.
- 8 травня керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.
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