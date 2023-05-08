Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це гарна новина. Очікуємо сюрпризи для пропагандистів росіян, а також їхньої економіки", - написав він.

Підготовку 11-го пакету санкцій анонсували 14 квітня. У ЄС працюють над тим, аби завадити Росії обходити вже накладені обмеження.

За даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, новий пакет санкцій мають ухвалити до кінця травня.