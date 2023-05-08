Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти РФ, – Єрмак
Єврокомісія вже передала країнам-членам Євросоюзу пропозиції щодо нового, одинадцятого, пакету санкційних обмежень проти Російської Федерації
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Це гарна новина. Очікуємо сюрпризи для пропагандистів росіян, а також їхньої економіки", - написав він.
Підготовку 11-го пакету санкцій анонсували 14 квітня. У ЄС працюють над тим, аби завадити Росії обходити вже накладені обмеження.
За даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, новий пакет санкцій мають ухвалити до кінця травня.
- Раніше ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера за участь у війні проти України.
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