Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовника видання, ці фірми нібито постачали російським підприємствам заборонені технології. Щодо інших трьох компаній триває обговорення.

Також пом'якшено механізм для націлювання на країни, які допомагають РФ обходити санкції.

“Але якщо дипломатичний тиск виявиться неефективним, цей механізм дасть державам-членам право вводити цільові експортні обмеження на ключові товари як другий крок. Тут буде два списки: до першого увійдуть товари з обмеженим доступом, а в інший − країни, до яких перелічені товари не можуть бути відправлені”, − йдеться у повідомленні.

Списки були зменшені через тиск з боку кількох держав-членів, зокрема Франції та Німеччини.

Чиновники ЄС сподіваються, що пакет санкцій може бути схвалений наступного тижня, а дипломати зустрінуться 19 червня.

Що відомо про підготовку 11-го пакету санкцій проти РФ

Новий пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

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