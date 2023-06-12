11-й пакет санкцій уже б'є по інтересах окремих країн ЄС, - політексперт Вігірінський
11-й пакет антиросійських санкцій уже б'є по економічних інтересах деяких країн ЄС. Гальмування відбувається через те, що прагматичний інтерес країн бере гору над ціннісним елементом
Про це в ефірі Еспресо заявив політичний експерт Андрій Вігірінський.
"11-й пакет антиросійських санкцій уже б'є по економічних інтересах деяких країн ЄС. Постійно з'являються розслідування і інформація, яким чином РФ може обходити санкції. Публічному розголосу надається інформація про те, що санкції уже не є настільки ефективними, як хотілося і вони через рік уже не гальмують спроможності РФ щодо виробництва окремих елементів ВПК", - сказав він.
Експерт додав, що очікування від санкцій було таким, що технологічний голод позбавить можливості здійснювати таке виробництво.
"З'являється момент, що треба реагувати і обмежувати можливості по обходу санкцій - припиняти паралельний імпорт, контрабанду і інші речі, механізми яких відомі. Це вже тоді торкнеться і країн-посередниць - Туреччини, ОАЕ, саудити, країни Центральної Азії, Казахстан. Такі країни, як Греція, Болгарія, Угорщина - від яких також залежать голосування за пакети санкцій так чи інакше підтримують ті обмеження, які є. Вони уже не хочуть іти далі проти своїх інтересів. Гальмування відбувається через те, що прагматичний інтерес країни бере гору над ціннісним елементом", - підсумував Вігірінський.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запровадить нові санкції, які включають обмеження для багатьох іноземних компаній, які допомагають Росії уникати вже існуючі санкції.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
- За даними ЗМІ, Греція доєдналась до блокування санкцій ЄС проти Росії. Разом з Угорщиною країни вимагають прибрати їхні компанії зі списку спонсорів війни, складеного Україною.
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