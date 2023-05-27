Греція разом з Угорщиною блокують санкції ЄС проти РФ, - Politico

Про це інформує Politico.

Зазначено, що зараз ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти РФ. 10 попередніх пакетів були спрямовані на заходи проти російської економіки - тепер Брюссель хоче унеможливити обхід своїх обмежень.

Зокрема, новий пакет санкцій може бути спрямований проти інших країн, які допомагають Москві ухилятися від торговельного ембарго. Однак офіційні Будапешт та Афіни блокують рішення. Politico зазначає, що Україна склала список приватних компаній, які вважаються спонсорами війни. До списку входить низка європейських компаній.

Угорщина та Греція використовують блокування як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку.

Це спричинило напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на початку цього тижня, де міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо критикувала Угорщину, за словами дипломатів, обізнаних із перебігом обміну думками.

Четверо дипломатів розповіли Politico, що на зустрічі послів ЄС 24 травня Греція була в центрі уваги. Афіни заперечують припущення, що грецькі компанії обходять санкції.

"Греція повторила, що в разі наявності конкретних доказів порушення санкцій їх мають довести до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було адекватно розслідувано і потім було вжито належних заходів", - сказав один із дипломатів ЄС.

Зазначено, що Греція стверджує, що внесення Україною грецьких компаній до переліку міжнародних спонсорів війни сильно шкодить її економіці. Інший дипломат ЄС сказав, що, хоча вони співпереживають позиції Греції, "попри це ми, звичайно, хочемо наступного пакета санкцій".