Компанії з Китаю можуть потрапити під санкції ЄС за постачання електроніки до Росії, - Financial Times
Європейський союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки
Про це повідомляє видання Financial Times
Компанії з Китаю можуть потрапити під санкції ЄС за постачання електроніки до Росії. У ЄС вважають, що продукція цих фірм може використовуватись для виробництва зброї. У виданні повідомили, що до 11-го пакету санкцій проти Росії можуть бути додані 7 компаній із Китаю. Ці компанії займаються виробництвом мікрочіпів, напівпровідників та іншої електроніки.
Деякі з цих китайських компаній вже перебувають під санкціями США.
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