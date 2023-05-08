Про це повідомляє видання Financial Times



Компанії з Китаю можуть потрапити під санкції ЄС за постачання електроніки до Росії. У ЄС вважають, що продукція цих фірм може використовуватись для виробництва зброї. У виданні повідомили, що до 11-го пакету санкцій проти Росії можуть бути додані 7 компаній із Китаю. Ці компанії займаються виробництвом мікрочіпів, напівпровідників та іншої електроніки.

Деякі з цих китайських компаній вже перебувають під санкціями США.