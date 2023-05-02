Китай уперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в якій Росію названо агресором

Про це стало відомо з допису у твіттері постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

"Генасамблея 122 голосами за і 5 голосами проти ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи. Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", – написав Кислиця.

На світлині з результатами голосування видно, що він мав на увазі резолюцію A/77/L.65 про співпрацю ООН з Радою Європи, яку ухвалюють щороку. У редакції 2023 року є згадка про російську агресію проти України та Грузії.

"...враховуючи, що безпрецедентні виклики, які сьогодні стоять перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а раніше проти Грузії, і припинення членства Російської Федерації в Раді Європи, вимагають зміцнення співробітництва між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, особливо для того, щоб оперативно відновити та підтримувати мир та безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави, забезпечувати дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права у час воєнних дій, відшкодовувати збитки, завдані жертвам, та залучати до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права…" – йдеться в резолюції.

Документ ухвалили 26 квітня.