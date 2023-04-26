Зеленський призначив Павла Рябікіна послом України в Китаї
Павло Рябікін призначений надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.
"Призначити Рябікіна Павла Борисовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці", - йдеться в документі, датованому 26 квітня.
Від листопада 2021 року до березня 2023-го Рябікін обіймав посаду міністра стратегічних галузей.
Довідка. Павло Рябікін народився 1965 року в Києві. Закінчив Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю "правознавство", здобув кваліфікацію "юрист-міжнародник", референт-перекладач німецької мови.
У 2000-2005 роках був народним депутатом України, працював у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, з 2002 року – голова підкомітету з питань господарського законодавства Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.
З липня 2005-го до серпня 2006 – заступник міністра транспорту та зв'язку України.
Із серпня 2009-го до червня 2010-го – надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Данія. Дипломатичний ранг – надзвичайний та повноважний посланник 2-го класу (з лютого 2010).
З грудня 2012 року по листопад 2014 року працював у Комітеті Верховної Ради України з транспорту та зв'язку.
З липня 2014 року по вересень 2015 року — заступник голови Київської міської державної адміністрації.
З березня 2017 року керував роботою державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на посаді гендиректора.
З листопада 2020 року по листопад 2021 року був головою Державної митної служби України.
4 листопада 2021 року призначений міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Володіє англійською та німецькою мовами.
- 20 березня Верховна Рада підтримала відставку Рябікіна з посади
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