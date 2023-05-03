Міллі: головне - не дати РФ та Китаю зблизитись у військовому плані

Про це він сказав у інтерв'ю Foreign Affairs.

Генерал пояснив, що зараз є конкуренція між трьома великими державами - США, Китаєм та Росією. За його словами, хоч всі три мають значні ядерні арсенали, США має найпотужніший, і тому не в інтересах країни, аби Китай та РФ створили союз.

"Сполучені Штати є наймогутнішими за будь-якими показниками. Але, варто зазначити, що Росія та Китай також є досить потужними. Тому не в інтересах США, щоб Росія і Китай створили стратегічний військовий альянс, і ми повинні зробити все можливе, щоб цього не сталося", - каже він.

Він зазначив що варто бути обережними, та не дати цим двом країнам створити геостратегічний альянс, аби уникнути конфлікту між трьома державами.

"Ми маємо пам’ятати та бути обережними: не варто зближувати Китай і Росію у військовому сенсі. Будуть й інші відносини між країнами, тому тут проблема не в конкуренції. Справа в конфліктах і війнах. Тож ми хочемо переконатися, що Росія та Китай не утворюють якийсь геостратегічний, політичний, військовий альянс проти Сполучених Штатів", - сказав Міллі.