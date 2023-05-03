Про це передає NBC.

За його словами, відносини Америки з КНР залишаються "складними та конкурентними", але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вважає, що подальший діалог буде конструктивним.

"Ми вважаємо, що нам потрібні найкращі канали зв'язку між двома урядами, і ми готові до діалогу", - сказав американський посол.

Особливо важливо робити це "коли у країн є великі проблеми і серйозні розбіжності у відносинах", вважає Бернс.

"Ми ніколи не соромилися говорити і сподіваємось, що китайці підуть нам назустріч", - додав дипломат.