США готові до діалогу з Китаєм і прагнуть налагодити ефективніші канали зв'язку, - посол
Посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Америка готова вести переговори з Китаєм на високому рівні і прагне налагодити ефективніші канали зв'язку між країнами
Про це передає NBC.
За його словами, відносини Америки з КНР залишаються "складними та конкурентними", але Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і вважає, що подальший діалог буде конструктивним.
"Ми вважаємо, що нам потрібні найкращі канали зв'язку між двома урядами, і ми готові до діалогу", - сказав американський посол.
Особливо важливо робити це "коли у країн є великі проблеми і серйозні розбіжності у відносинах", вважає Бернс.
"Ми ніколи не соромилися говорити і сподіваємось, що китайці підуть нам назустріч", - додав дипломат.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острова. Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів.
- Також Китай планував провести інтенсивні військові навчання на тлі напруженості зі США.
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