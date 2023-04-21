Про це повідомляє Bloomberg.

"Управління морської безпеки Китаю в четвер, одне з оголошених військових навчань буде проходити протягом трьох днів у водах біля портового міста Циндао, де розташована велика військово-морська база Народно-визвольної армії. У вівторок з 9 ранку до полудня в цьому ж районі велися невизначені "великі воєнні дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останніми днями Китай активізував військову та аерокосмічну діяльність біля свого узбережжя. У неділю Пекін також оголосив закритою територію на північ від Тайваню через ризик падіння уламків від запуску метеорологічного супутника.

"Напруженість навколо Тайваню, який Пекін вважає частиною Китаю, особливо загострилася після зустрічі президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії на початку цього місяця, що спонукало китайську армію до проведення навчань у цьому районі", - йдеться в повідомленні.