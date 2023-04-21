Китай планує провести інтенсивні військові навчання на тлі напруженості зі США, - Bloomberg
Збройні сили Китаю планують провести п’ять військових навчань у різних регіонах
Про це повідомляє Bloomberg.
"Управління морської безпеки Китаю в четвер, одне з оголошених військових навчань буде проходити протягом трьох днів у водах біля портового міста Циндао, де розташована велика військово-морська база Народно-визвольної армії. У вівторок з 9 ранку до полудня в цьому ж районі велися невизначені "великі воєнні дії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що останніми днями Китай активізував військову та аерокосмічну діяльність біля свого узбережжя. У неділю Пекін також оголосив закритою територію на північ від Тайваню через ризик падіння уламків від запуску метеорологічного супутника.
"Напруженість навколо Тайваню, який Пекін вважає частиною Китаю, особливо загострилася після зустрічі президента Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії на початку цього місяця, що спонукало китайську армію до проведення навчань у цьому районі", - йдеться в повідомленні.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острова. Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів.
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