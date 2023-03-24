До сівби ярих культур приступили вже 18 областей України
Станом на 23 березня проведення ярої сівби розпочали вже 18 областей України - культурами засіяно 293 тисячі гектарів
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Всіма категоріями господарств посіяно 293 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких: ярої пшениці - 76,1 тис. га, ярого ячменю – 168,1 тис. га, гороху – 35,3 тис. га, вівса – 14,2 тис. га", - йдеться у повідомленні.
Загалом минулого тижня посіяли близько 210 тис. га зернових та зернобобових культур. Найбільше ярих зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини - 67,6 тис. га.
Крім того, зазначається, що в Одеській області розпочато сівбу соняшнику, а в Вінницькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській - цукрових буряків.
- У 2023 році Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $20 млрд.
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