Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Всіма категоріями господарств посіяно 293 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких: ярої пшениці - 76,1 тис. га, ярого ячменю – 168,1 тис. га, гороху – 35,3 тис. га, вівса – 14,2 тис. га", - йдеться у повідомленні.

Загалом минулого тижня посіяли близько 210 тис. га зернових та зернобобових культур. Найбільше ярих зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Тернопільщини - 67,6 тис. га.

Крім того, зазначається, що в Одеській області розпочато сівбу соняшнику, а в Вінницькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській - цукрових буряків.