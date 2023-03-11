Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в етері телемарафону.

"У минулорічному прогнозі не враховувалася частина деокупованих Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Уряд робить максимум заходів, щоб суттєва частина і цих областей, які ще треба оглянути й розмінувати, також була засіяна. Тому, можливо, у підсумку ми навіть вийдемо на трохи більші площі, ніж у минулому році", – розповів Тарас Висоцький.

Зокрема він також додав, що процес розмінування є досить складним і довготривалим, тому залишається ризик, що близько пів мільйона гектарів, або 2 % від загальних національних с/г площ, може бути не засіяно.

Окрім цього, за його словами, у цьогорічній посівній залишається більший фокус на олійні культури, що призведе до часткового зниження валового виробництва зернових культур в Україні.

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"На внутрішній ринок це суттєвого впливу не матиме, бо ми виростимо як мінімум удвічі більше, ніж споживаємо. Але це впливатиме на міжнародні ринки, оскільки в результаті це може підтримувати тренд на доволі дорогу сировину, високі світові ціни на зернові", – пояснив Тарас Висоцький.

Наразі, за його словами, фокус підтримки спрямованих насамперед на аграріїв прифронтових та деокупованих областей, адже саме вони її найбільше потребують.

"У Верховній Раді фіналізуються зміни до Податкового кодексу України, які мають дозволити звільнити аграріїв від сплати багатьох податків, які прив’язані до обробітку земель, на деокупованих територіях, а також там, де велися бойові дії. Сподіваюсь, що найближчого скликання депутати їх розглянуть. Другий напрям – матеріальна допомога. Завдяки підтримці міжнародних партнерів зараз безкоштовно роздаємо насіння, мінеральні добрива – перш за все прифронтовим областям, щоб все-таки аграрії, фермери мали змогу на максимальній площі виконати посівні роботи", – резюмував Тарас Висоцький.