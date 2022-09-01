РФ завдала понад $27 млрд збитків сільському господарству України і $3 млрд - фермерам, - Центр стратегічних комунікацій
Cтаном на 1 вересня сільське господарство України зазнало $4,3 млрд прямих та $23,3 млрд непрямих збитків унаслідок повномасштабної агресії РФ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
До прямих збитків входять:
- угіддя та незібраний врожай - $2,135 млрд;
- техніка - $926 млн;
- втрачена вироблена продукція - $613 млн;
- зерносховища - $272 млн;
- тваринництво - $136 млн;
- фактори виробництва - $120 млн;
- багаторічні насадження - $89 млн.
До непрямих збитків входять:
- втрати виробників від зниження цін на експортно-орієнтовні культури - $11,9 млрд;
- недоотриманий врожай - $9,6 млрд;
- втрати через підвищення виробничих витрат - $859 млн;
- тваринництво - $682 млн;
- втрати врожаю багаторічних насаджень - $222,4 млн доларів.
Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ українські фермери втратили продукції, техніки та незібраного врожаю озимини на понад $3 млрд.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що внаслідок дій РФ під загрозою продовольчої кризи опинилася низка країн в Африці та Азії, які були основними імпортерами української сільськогосподарської продукції.
- Раніше, 21 серпня, Росія вдарила ракетами "Калібр" по зерносховищу в Одесі.
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