РФ завдала понад $27 млрд збитків сільському господарству України і $3 млрд - фермерам, - Центр стратегічних комунікацій

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До прямих збитків входять:

угіддя та незібраний врожай - $2,135 млрд;

техніка - $926 млн;

втрачена вироблена продукція - $613 млн;

зерносховища - $272 млн;

тваринництво - $136 млн;

фактори виробництва - $120 млн;

багаторічні насадження - $89 млн.

До непрямих збитків входять:

втрати виробників від зниження цін на експортно-орієнтовні культури - $11,9 млрд;

недоотриманий врожай - $9,6 млрд;

втрати через підвищення виробничих витрат - $859 млн;

тваринництво - $682 млн;

втрати врожаю багаторічних насаджень - $222,4 млн доларів.

Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ українські фермери втратили продукції, техніки та незібраного врожаю озимини на понад $3 млрд.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що внаслідок дій РФ під загрозою продовольчої кризи опинилася низка країн в Африці та Азії, які були основними імпортерами української сільськогосподарської продукції.

Раніше, 21 серпня, Росія вдарила ракетами "Калібр" по зерносховищу в Одесі.