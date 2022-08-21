Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"

"21 серпня, близько 03.00 години , зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

19 серпня в оперативному командувані "Південь" повідомляли, що загроа ракетних обстрілів залишається на високому рівні.

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