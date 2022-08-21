Вночі українські зенітки збили над морем дві крилаті ракети "Калібр"
21 серпня зенітний ракетний підрозділом повітряного командування "Південь" знищив дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря
Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
"21 серпня, близько 03.00 години , зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" над морем знищено дві крилаті ракети типу "Калібр", які окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря", – йдеться у повідомленні.
- 19 серпня в оперативному командувані "Південь" повідомляли, що загроа ракетних обстрілів залишається на високому рівні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе