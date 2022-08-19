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Головна війна з Росією ОК "Південь": Загроза ракетних ударів та обстрілів залишається на високому рівні

ОК "Південь": Загроза ракетних ударів та обстрілів залишається на високому рівні

19 серпня, 2022 п'ятниця
03:47
війна з Росією авіаудар

В оперативному командуванні "Південь" попередили, що зараз загроза ракетних ударів та обстрілів залишається на рівні - високий

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Загроза ракетних ударів та обстрілів південних регіонів залишається на рівні - висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні і обачні у поводженні з підозрілими й небезпечними предметами. Не наражайте себе на небезпеку,  не піддавайтеся ворожій пропаганді і паніці, яку окупанти використовують, як психологічну зброю. Сили оборони на варті і  в єдності з народом", - йдеться у звіті.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без суттєвих змін. Напоготові росіяни тримають 2 надводних ракетоносії з 16-ма крилатими ракетами "Калібр", а також 2 великі десантні кораблі.

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