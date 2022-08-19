Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Загроза ракетних ударів та обстрілів південних регіонів залишається на рівні - висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні і обачні у поводженні з підозрілими й небезпечними предметами. Не наражайте себе на небезпеку, не піддавайтеся ворожій пропаганді і паніці, яку окупанти використовують, як психологічну зброю. Сили оборони на варті і в єдності з народом", - йдеться у звіті.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без суттєвих змін. Напоготові росіяни тримають 2 надводних ракетоносії з 16-ма крилатими ракетами "Калібр", а також 2 великі десантні кораблі.

18 серпня українські сили провели наступальні дії з метою деокупувати нові населені пункти на Півдні.

Російська авіація 7 разів атакувала українські позиції та населені пункти на Півдні України.

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