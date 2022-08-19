ОК "Південь": Загроза ракетних ударів та обстрілів залишається на високому рівні
В оперативному командуванні "Південь" попередили, що зараз загроза ракетних ударів та обстрілів залишається на рівні - високий
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Загроза ракетних ударів та обстрілів південних регіонів залишається на рівні - висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні і обачні у поводженні з підозрілими й небезпечними предметами. Не наражайте себе на небезпеку, не піддавайтеся ворожій пропаганді і паніці, яку окупанти використовують, як психологічну зброю. Сили оборони на варті і в єдності з народом", - йдеться у звіті.
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