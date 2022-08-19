На Півдні ЗСУ двічі за добу провели наступальні дії для деокупації нових населених пунктів
За добу, 18 серпня, українські сили провели наступальні дії з метою деокупувати нові населені пункти на Півдні
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але доцільно контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій, переважно по займаному рубежу оборони. Але часом намагається протидіяти нашим штурмовим діям. Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак, зустрілися з двома десантно-штурмовими підрозділами", - йдеться у звіті.
В ході зустрічного бою, противнику завдано вогневого ураження. Росіяни були змушені відійти на вихідні позиції з втратами танків, броньованої техніки та особового складу. В полон взято 2 окупантів.
"У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових дій силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка - Станіслав. Успіху не мав. З втратами відійшов", - додали в оперативному командуванні.
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