Російська авіація здійснила 7 атак на Півдні України
За добу, 18 серпня, російська авіація 7 разів атакувала українські позиції та населені пункти на Півдні України
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Серед дня з реактивної системи залпового вогню “Смерч” нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранено цивільну особу. В самому Миколаєві вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Без людських втрат", - розповіли у "Півдні".
За добу, 18 серпня, російський агресор 7 разів атакував авіацією позиції ЗСУ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Обійшлось без втрат.
- 18 серпня українські сили провели наступальні дії з метою деокупувати нові населені пункти на Півдні.
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