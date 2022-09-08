При збереженні морських коридорів розраховуємо на експорт 6,5 млн тонн українського врожаю, - міністр агрополітики та продовольства Сольський
Міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський зауважив, що аграрії вже зібрали 26 млн тонн врожаю
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Врожайність цього року - це середній результат за останні п’ять років, погода нам додала оптимізму. На початок вересня, аграрії вже зібрали озимих, гороху та нішевих культур - 26 млн тонн врожаю, зараз починається збір соняшника та кукурудзи. Прогноз - вище середнього. Світові ціни приємні, але до українського фермера вони не доходять через дорогу логістику в країні", - зазначив Сольський
За його словами, ситуація з логістикою вже змінюється.
"Ми бачимо по фрахту суден по річці Дунай, який до відкриття портів навколо Одеси, був основним водним маршрутом з України. Зараз є позитивна динаміка. Очікуємо, що при збереженні морських коридорів розраховуємо на експорт 6,5 млн тонн українського врожаю. Фермер, на той момент, вже сприйме внутрішню ціну, яку йому запропонують трейдери", - додав Сольський.
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