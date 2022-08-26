Україна вже відправила 44 судна з агропродукцією в 15 країн світу, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи", - заявив президент України.

За словами Зеленського, експорт українського зерна - знімає гостроту продовольчої кризи.

"Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки", - йдеться у відео.

Ввечері, 26 серпня, Зеленський опублікував відеозвернення, де підняв тему ЗАЕС і заявив, що ситуація продовжує бути дуже ризикованою.

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