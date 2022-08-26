Україна вже відправила 44 судна з агропродукцією в 15 країн світу, - Зеленський
З початку процесу розблокування морських портів Україна експортувала 44 судна з агропродукцією в 15 країн світу
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
"Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета – вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи", - заявив президент України.
За словами Зеленського, експорт українського зерна - знімає гостроту продовольчої кризи.
"Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту. Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки", - йдеться у відео.
- Ввечері, 26 серпня, Зеленський опублікував відеозвернення, де підняв тему ЗАЕС і заявив, що ситуація продовжує бути дуже ризикованою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 39.42Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе