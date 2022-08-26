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Зеленський попередив, що ситуація на ЗАЕС дуже ризикована. Станція може знову опинитись за крок від катастрофи

26 серпня, 2022 п'ятниця
23:07
війна з Росією ЗАЕС окупанти

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, де підняв тему ЗАЕС і заявив, що ситуація продовжує бути дуже ризикованою

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Нашим атомникам, усім фахівцям енергетичної галузі вдається оберігати ЗАЕС від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили. Наразі станцію вдалося підімкнути до мережі. Вітаю. Вона виробляє енергію для України. Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи", - сказав президент України.

Зеленський також відзначив важливість місії МАГАТЕ.

"Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше й допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Тому так важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і щоб зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередачі з неї", - йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

  • 22 серпня внаслідок обстрілів російських загарбників у тимчасово окупованому місті Енергодар загинув працівник Запорізької атомної електростанції
  • 25 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії. На шостому енергоблоці спрацював аварійний захист. 26 серпня один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі
  • Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня.
  • 26 серпня очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Росія має забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення Запорізької АЕС до української енергомережі.

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Запорізька АЕС
Військові новини
ядерна небезпека
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