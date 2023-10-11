До східних берегів Середземномор'я прибув американський авіаносець "Джеральд Форд"
У ніч з 10 на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я
Про це повідомляє офіційний сайт Центрального командування ЗС США.
"Прибуття цих високопотужних сил до регіону є потужним сигналом стримування на випадок, якщо будь-яка ворожа проти Ізраїлю сторона спробує скористатися цією ситуацією", - заявив генерал Майкл "Ерік" Курила, командувач Центрального командування ЗС США.
Разом з авіаносцем прибули крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt. Ударна група також включає численну авіацію.
Що відомо про авіаносець "Джеральд Форд"
Авіаносець увійшов до американського флоту у 2017 році. Вартість становить близько $13 млрд. CNN називає його найдорожчим кораблем такого типу в історії. Авіагрупа "Джеральд Форд" може складатись з 90 літаків та гелікоптерів.
Довжина "Форда" - 333 м, висота - 76 м, водотоннажність - близько 100 тис. т. Корабель оснащений двома ядерними реакторами Bechtel A1B PWR і здатний розвивати швидкість до 30 вузлів (56 км/год). Озброєний системами ПРО та ППО, а також зенітними ракетними комплексами RIM-116 RAM та RIM-162 ESSM.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе