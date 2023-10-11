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До східних берегів Середземномор'я прибув американський авіаносець "Джеральд Форд" 

11 жовтня, 2023 середа
04:51
Світ Авіаносець "Джеральд Форд" 

У ніч з 10 на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я

Про це повідомляє офіційний сайт Центрального командування ЗС США.

"Прибуття цих високопотужних сил до регіону є потужним сигналом стримування на випадок, якщо будь-яка ворожа проти Ізраїлю сторона спробує скористатися цією ситуацією", - заявив генерал Майкл "Ерік" Курила, командувач Центрального командування ЗС США.

Разом з авіаносцем прибули крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt. Ударна група також включає численну авіацію.

Що відомо про авіаносець "Джеральд Форд" 

Авіаносець увійшов до американського флоту у 2017 році. Вартість становить близько $13 млрд. CNN називає його найдорожчим кораблем такого типу в історії. Авіагрупа "Джеральд Форд" може складатись з 90 літаків та гелікоптерів.

Довжина "Форда" - 333 м, висота - 76 м, водотоннажність - близько 100 тис. т. Корабель оснащений двома ядерними реакторами Bechtel A1B PWR і здатний розвивати швидкість до 30 вузлів (56 км/год). Озброєний системами ПРО та ППО, а також зенітними ракетними комплексами RIM-116 RAM та RIM-162 ESSM.

Ізраїль
США
Військові новини
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