До Слов'янська попри загрозу обстрілів масово повертаються родини з дітьми
До прифронтового Слов'янська Донецької області масово повертаються люди, в тому числі діти
Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив очільник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
За його словами, останнім часом населення міста подвоїлося.
"Ми мали мінімальну кількість під час бойових дій — приблизно 20 тисяч мешканців зі 100-тисячного міста. Наразі мешканців 42-44 тисячі, і десь до чотирьох тисяч дітей у місті перебуває", — сказав Лях.
Він зазначив, що є тенденція до збільшення чисельності населення, бо людям просто ніде жити, в них закінчуються терміни договорів оренди на квартири в інших містах, і вони не продовжують їх, а повертаються у Слов'янськ.
"Оскільки розуміють, що є електрика, вода, тепло. Ті, хто виїхав давно, пів року тому — мріють повернутися. Але бачимо, що небезпека існує. Обстрілюють не лише Слов'янськ, а й сусідні Краматорськ, Лиман, Святогірськ", — зазначив Лях.
- Попри те, що багато хто повертається додому, не бракує й охочих виїхати. На українських пунктах пропуску з європейськими країнами 9 грудня спостерігаються черги на виїзд із України.
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