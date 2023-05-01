До суду скерували обвинувальний акт проти екснардепа Волошина, якого підозрюють у держзраді
Екснардепу від ОПЗЖ Олегові Волошину, який утік з України перед повномасштабним вторгненням РФ, загрожує 15 років тюрми на підставі двох кримінальних проваджень
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Відомо, що протягом 2020-2021 років Волошин активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Йому оголошено підозру за двома статтями, зокрема про держзраду.
"За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора. Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені", - розповіли в СБУ.
"Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "Л/ДНР", - додали у пресслужбі.
Відомо, що наразі Волошин переховується від правосуддя в РФ.
Досудове розслідування у справі екснардепа завершено, обвинувальний акт скеровано до суду, уточнили в пресслужбі ДБР.
Також там зазначили, що Волошина підозрюють у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) ветеранові АТО влітку 2020 року.
- Верховна Рада України на засіданні 24 лютого позбавила Волошина мандата.
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