Про це повідомила пресслужба СБУ.

Відомо, що протягом 2020-2021 років Волошин активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Йому оголошено підозру за двома статтями, зокрема про держзраду.



"За даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора. Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені", - розповіли в СБУ.



"Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "Л/ДНР", - додали у пресслужбі.

Відомо, що наразі Волошин переховується від правосуддя в РФ.

Досудове розслідування у справі екснардепа завершено, обвинувальний акт скеровано до суду, уточнили в пресслужбі ДБР.

Також там зазначили, що Волошина підозрюють у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) ветеранові АТО влітку 2020 року.