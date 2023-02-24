Рада позбавила мандатів Королевську, Солода й Волошина
Верховна Рада України на засіданні 24 лютого позбавила мандатів трьох колишніх членів забороненої ОПЗЖ – Наталю Королевську, Юрія Солода й Олега Волошина
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За позбавлення мандата Солода віддали свої голоси 325 нардепів. За припинення повноважень Королевської проголосували 332 депутати.
Позбавлення мандата Волошина підтримали 330 нардепів. Проти не виступив ніхто. 26 народних обранців утримались.
Усього в Раді залишилось 405 нардепів із 450, визначених законом.
- 22 лютого Верховна Рада України отримала заяву нардепа Олега Волошина про складання депутатського мандата. Перед цим заяви подали також Королевська й Солод: перша – через стан здоров’я та сімейні обставини, Солод – через сімейні обставини.
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