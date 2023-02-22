У Раду надійшла заява нардепа від ОПЗЖ Волошина про складання мандата

Про це поінформував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України", - написав він. Зокрема спікер ВРУ запевнив, що парламент не буде затягувати з розглядом заяви.