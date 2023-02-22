У Раду надійшла заява нардепа від ОПЗЖ Волошина про складання мандата
Верховна Рада України отримала заяву нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина про складання депутатського мандату
Про це поінформував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.
"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України", - написав він. Зокрема спікер ВРУ запевнив, що парламент не буде затягувати з розглядом заяви.
- У січні 2022 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти депутата від ОПЗЖ Олега Волошина.
- Пізніше нардепу від забороненої партії оголосили підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він займався підривною діяльністю на користь РФ.
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