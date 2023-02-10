Нардепу від ОПЗЖ Волошину оголосили підозру в держзраді

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю", - ідеться в повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що дії нардепа шкодили суверенітету, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України.

У межах відкритого провадження про держзраду правоохоронці проводять слідчі дії за адресами реєстрації Волошина та його родичів. Сам нардеп переховується від слідства за кордоном.