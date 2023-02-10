Нардепу від ОПЗЖ Волошину оголосили підозру в держзраді
Нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину оголосили підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він займався підривною діяльністю на користь РФ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю", - ідеться в повідомленні.
У спецслужбі наголосили, що дії нардепа шкодили суверенітету, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України.
У межах відкритого провадження про держзраду правоохоронці проводять слідчі дії за адресами реєстрації Волошина та його родичів. Сам нардеп переховується від слідства за кордоном.
- У січні 2022 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Волошина.
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