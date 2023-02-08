До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків
Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян заявила, що до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу
Про це Акопян повідомила у твіттері.
"Ми не відвернемося від трагедії, яку переживає Туреччина, навіть якщо Україна сама є об'єктом повномасштабного вторгнення. 87 рятувальників, парамедиків із належним спорядженням прибули, щоб допомогти та ліквідувати наслідки землетрусу. Життя – це найцінніше", - написала вона.
- Ранком 8 лютого турецьке управління з надзвичайних ситуацій звітувало про 7108 загиблих у Туреччині, ще 40 910 отримали поранення. Пізніше стало відомо, що потужний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад дев'яти тисяч людей і їх кількість постійно зростає в процесі рятувальних робіт.
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