До Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків

Про це Акопян повідомила у твіттері.

"Ми не відвернемося від трагедії, яку переживає Туреччина, навіть якщо Україна сама є об'єктом повномасштабного вторгнення. 87 рятувальників, парамедиків із належним спорядженням прибули, щоб допомогти та ліквідувати наслідки землетрусу. Життя – це найцінніше", - написала вона.