Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 4,2 тис.
Потужний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя уже понад 4,2 тисячі людей і їх кількість постійно зростає в процесі рятувальних робіт
Як повідомляє Анадолу, з посиланням на голову турецького Управління НС (AFAD) Юнуса Сезара, станом на ранок, 7 лютого, число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на півдні Туреччини досягло 2921, ще 15 834 особи отримали поранення.
Раніше віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомляв, що загалом з-під завалів вдалося витягти живими 7840 людей. Октай додав, що 338 000 осіб було розміщено в гуртожитках, університетах та притулках.
За інформацією Al Jazeera, внаслідок землетрусу у Сирії кількість загиблих зросла до 1293 осіб, також відомо про 3411 поранених.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 бала та о 13.24 – 7,6 бала).
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу.
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