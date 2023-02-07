Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв сягнула понад 4,2 тис.

Як повідомляє Анадолу, з посиланням на голову турецького Управління НС (AFAD) Юнуса Сезара, станом на ранок, 7 лютого, число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на півдні Туреччини досягло 2921, ще 15 834 особи отримали поранення.

Раніше віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомляв, що загалом з-під завалів вдалося витягти живими 7840 людей. Октай додав, що 338 000 осіб було розміщено в гуртожитках, університетах та притулках.

За інформацією Al Jazeera, внаслідок землетрусу у Сирії кількість загиблих зросла до 1293 осіб, також відомо про 3411 поранених.