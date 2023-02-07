Про це заявила старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд, повідомляє BBC.

"На жаль, ми завжди спостерігаємо одне й те саме із землетрусами, а саме те, що початкові дані про кількість загиблих або поранених людей значно зростають протягом тижня", - заявила Смоллвуд.

За її словами, судячи з динаміки виявлення постраждалих та за масштабами руйнувань, кількість жертв події найближчими днями може збільшитися у вісім разів.