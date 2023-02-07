Кількість жертв землетрусу в Туреччині може збільшитися у вісім разів, - ВООЗ
Число загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів
Про це заявила старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд, повідомляє BBC.
"На жаль, ми завжди спостерігаємо одне й те саме із землетрусами, а саме те, що початкові дані про кількість загиблих або поранених людей значно зростають протягом тижня", - заявила Смоллвуд.
За її словами, судячи з динаміки виявлення постраждалих та за масштабами руйнувань, кількість жертв події найближчими днями може збільшитися у вісім разів.
- Нагадаємо, вчора вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі. Наприкінці доби 6 лютого кількість загиблих становила 2316 людей, поранених – 13293.
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