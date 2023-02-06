Про це повідомляє інформаційна агенція Анадолу.

Поштовхи було зафіксовано о 04:17 за місцевим часом, вогнище землетрусу знаходилось на глибині 7 км. У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, уряд звернувся за міжнародною допомогою.

Наразі повідомляється про 23 загиблих та 420 постраждалих у провінції Малатья, 6 загиблих та 79 постраждалих у провінції Діярбакір,15 загиблих та 30 постраждалих у провінції Шанліурфа.

Анадолу зазначає, що після землетрусу зафіксовано 32 афтершоки, магнітуда найсильнішого становила 6,6. Поштовхи також було відчутно у Єгипті, Лівані, Сирії та Іраці.