В Туреччині стався землетрус, відомо про понад 40 загиблих та щонайменше 500 поранених
Вночі 6 лютого на південному сході Туреччини у провінції Пазарджик зафіксували землетрус з амплітудою 7,4 бала, відомо про понад 40 загиблих та щонайменше 500 поранених
Про це повідомляє інформаційна агенція Анадолу.
Поштовхи було зафіксовано о 04:17 за місцевим часом, вогнище землетрусу знаходилось на глибині 7 км. У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, уряд звернувся за міжнародною допомогою.
Наразі повідомляється про 23 загиблих та 420 постраждалих у провінції Малатья, 6 загиблих та 79 постраждалих у провінції Діярбакір,15 загиблих та 30 постраждалих у провінції Шанліурфа.
Анадолу зазначає, що після землетрусу зафіксовано 32 афтершоки, магнітуда найсильнішого становила 6,6. Поштовхи також було відчутно у Єгипті, Лівані, Сирії та Іраці.
- У ніч з 22 на 23 листопада у Туреччині, неподалік Стамбула, стався землетрус магнітудою 5,9-6,0.
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