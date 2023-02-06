Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу
Володимир Зеленський висловив співчуття президентові Туреччини та сирійцям у зв'язку з втратами, яких зазнали в обох країнах через руйнівний землетрус
Про це президент України сказав у вечірньому зверненні 6 лютого.
"Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини й з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих. Тисячі будинків зруйновані. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також тим у сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім", – сказав він.
Зеленський додав, що Україна негайно відгукнулася й запропонувала Туреччині підтримку у проведенні рятувальної операції.
- 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два землетруси магнітудою понад сім (о 04:17 за місцевим часом – 7,7 та о 13:24 – 7,6). На вечір 6 лютого відомо про 1651 загиблого в Туреччині та близько 800 людей у Сирії.
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