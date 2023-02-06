Про це президент України сказав у вечірньому зверненні 6 лютого.

"Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини й з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих. Тисячі будинків зруйновані. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також тим у сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна негайно відгукнулася й запропонувала Туреччині підтримку у проведенні рятувальної операції.