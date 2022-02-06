До України перекинули сотню елітних британських спецпризначенців, - The Mirror
Велика Британія відправила до України понад 100 бійців елітних загонів спецпризначення, які передаватимуть досвід бійцям ЗСУ
Про це повідомляє The Mirror.
За інформацією джерел таблоїду, британські спецпризначенці прибули до України, аби передавати досвід нашим військовим.
"Спецпризначенців Великої Британії було перекинуто у регіон, щоб допомогти і навчати українських військових. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", – повідомило джерело.
За даними The Mirror, у якості інструкторів в Україні працюють представники підрозділів SAS, SBS, Спеціального розвідувального полку та Групи підтримки спецпризначенців. Вони навчають українців тактиці боротьби з бойовиками, снайперській стрільбі та протидії диверсіям.
- Нагадаємо, 5 лютого у аеропорту "Бориспіль" приземлилися два військово-транспортні літаки - з Великої Британії та США.
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