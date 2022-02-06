До України перекинули сотню елітних британських спецпризначенців, - The Mirror

Про це повідомляє The Mirror.

За інформацією джерел таблоїду, британські спецпризначенці прибули до України, аби передавати досвід нашим військовим.

"Спецпризначенців Великої Британії було перекинуто у регіон, щоб допомогти і навчати українських військових. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", – повідомило джерело.

За даними The Mirror, у якості інструкторів в Україні працюють представники підрозділів SAS, SBS, Спеціального розвідувального полку та Групи підтримки спецпризначенців. Вони навчають українців тактиці боротьби з бойовиками, снайперській стрільбі та протидії диверсіям.