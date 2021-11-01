Доба на фронті: окупанти 14 разів порушили "тишу", травмовано українського військового
Упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Луганського та Майорська ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників біля Світлодарська двічі потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Новолуганського російсько-окупаційні війська два рази вели вогонь, використовуючи протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
Біля Зайцевого ворог застосував станкові протитанкові гранатомети.
З автоматичних станкових гранатометів обстріл здійснювався в районі Новотошківського.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 1 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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