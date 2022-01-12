Доба на фронті: окупанти обстріляли з РПГ позиції України біля Причепилівки
Станом на 17:00 12 січня окупанти один раз відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, - йдеться в повідомленні.
Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
- Нагадаємо, 11 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
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