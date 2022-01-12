Доба на фронті: окупанти обстріляли з РПГ позиції України біля Причепилівки

Про це інформує пресцентр штабу ООС.



Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає”, - йдеться в повідомленні.



Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.



Нагадаємо, 11 січня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.