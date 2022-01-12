Доба на фронті: окупанти один раз порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий
Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У бік Новоташківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
Станом на 7 годину ранку, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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