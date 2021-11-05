Доба у зоні ООС: окупанти дев’ять разів порушили "тишу", стріляли із забороненої зброї

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Попасної окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По українських позиціях в напрямку Зайцевого ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 5 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb