Доба в зоні ООС: на Донбасі зберігається режим "тиші"
За минулу добу, 4 січня, в зоні ООС не зафіксували порушень режиму припинення вогню з боку окупантів
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
- Нагадаємо, 3 січня, російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.
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