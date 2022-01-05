Доба в зоні ООС: на Донбасі зберігається режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



"Упродовж минулої доби, 4 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.



Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.



Нагадаємо, 3 січня, російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.