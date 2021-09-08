Доба в зоні ООС: окупанти 7 разів порушили тишу, поранений український військовий
Протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку населеного пункту Залізне російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки окупанти застосували стрілецьку зброю.
В районі населеного пункту Водяне ворог застосував гранатомети різних систем.
Біля Причепилівки та Новолуганського окупанти здійснили обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Окрім того, російські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки місцевості біля населеного пункту Катеринівка.
У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 8 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.89
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.89
- Актуальне
- Важливе